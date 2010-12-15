В Украине ночью до -18°

Завтра ночью в южной части Украины, центральных областях и Прикарпатье, днем в восточных областях и на севере Левобережья временами ожидается снег (в Крыму мокрый снег с дождем, кое-где налипание мокрого снега).

На остальной территории - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, на западе до 18° мороза, днем 5-10° мороза; в южных областях ночью 4-9°, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киевской области в четверг без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 5-10° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.