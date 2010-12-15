Изюм защищает зубы

Американские специалисты советуют подслащивать пищу изюмом, который, в отличие от обычного сахара, не вредит зубам и не способствует развитию кариеса .

В исследовании ученых приняли участие дети в возрасте от 7 до 11 лет. Они попробовали несколько видов хлопьев с изюмом: с сахаром, с заменителем сахара и без сахара. Затем у малышей измерили уровень кислотности в ротовой полости. Все готовые завтраки способствовали появлению кислоты на зубах в течение 30 минут. Но изюм не позволил содержанию кислоты достигнуть опасного уровня.

По словам исследователей, изюм не содержит опасных сахаров, которые так любят бактерии, обитающие в полости рта и производящие опасные для зубной эмали кислоты. Кроме того, природные компоненты изюма сдерживают рост опасных бактерий и защищают не только от кариеса, но и от болезней десен, передает vrach.tv.

Стоматологи рекомендуют добавлять изюм в продукты из зерновых, предназначенные для детей. По их словам, изюм позволит не подслащивать каши и использовать хлопья без сахара, что надолго сохранит здоровье зубов.

focus.ua