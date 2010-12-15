В Милане украинка, оставшись без работы, замёрзла на улице

Минувшей ночью 48-летняя гражданка Украины без определенного места жительства была найдена мертвой в центре Милана (Италия), вблизи парка на улице Марина.

Об этом УНИАН сообщил Председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ.

Он предположил, что женщина работала сиделкой, но потеряла работу, после чего оказалась на улице без крыши над головой.

На лбу у погибшей обнаружено ранение. Сейчас полиция устанавливает причину смерти украинки.

Наиболее вероятная причина смерти – переохлаждение: минувшей ночью температура воздуха была от 3 до 9 градусов мороза.

Генеральное консульство Украины в Милане в настоящее время выясняет подробности трагедии у итальянской полиции.

По данным консула Украины в Милане Руслана ФУФАЛЬКА, женщина имела при себе лишь удостоверение одной из благотворительных столовых на имя Ульяна Шмалько. К сожалению, никаких других документов при ней не обнаружено.

На основе этих данных дипломатическое учреждение начало розыск родственников погибшей в Украине.

Итальянская полиция сообщила, что процесс идентификации украинки продолжается, как и выяснение причин и обстоятельств ее смерти.