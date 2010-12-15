В Украине запретят продажу алкоголя и сигарет в киосках?

Народный депутат от Партии регионов, председатель „Молодых регионов” Андрей ПИНЧУК зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" (относительно запрета на продажу алкогольных напитков и табачных изделий в малых архитектурных формах)”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

Комментируя собственную законодательную инициативу, А.ПИНЧУК отметил: „Необходимо запретить на законодательном уровне продажу алкогольных (в том числе слабоалкогольных) напитков и табачных изделий в киосках (МАФах), поскольку одним из наиболее негативных факторов, влияющих на украинцев, является употребление алкогольных напитков и табачных изделий”.

Он отметил, что в законопроекте конкретизируются нормы действующего Закона Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий” относительно запрета на продажу алкогольных напитков и табачных изделий в неопределенных для этого местах. По словам депутата, это предлагается осуществить путем распространения запрета на продажу алкогольных напитков и табачных изделий не только на торговые автоматы, но и на другие малые архитектурные формы, в частности киоски, палатки, лотки.

В сообщении пресс-службы А.ПИНЧУКА отмечается, что, по результатам исследования Мирового банка, 36% украинцев курят, 31% — ежедневно. Это выше среднего показателя (28,6%) по Европейскому региону, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, 20% украинцев излишне употребляют или злоупотребляют алкоголем. Это явление более распространено среди мужчин (80%).

«Нам необходимо все сделать для того, чтобы защитить детей и молодежь от вредных привычек, а следовательно и доступности для них алкоголя и сигарет», - сказал А.ПИНЧУК.