Украине грозит эпидемия лекарственной аллергии

Практически еженедельно в СМИ появляются леденящие кровь статьи или видеосюжеты о смерти взрослых и детей при медицинских манипуляциях. Вне сомнения, читать об этом (или смотреть) страшно. Медикам в том числе. Ведь мы тоже бываем пациентами и именно мы назначаем манипуляции и препараты. Как это ни парадоксально, польза от таких публикаций, к сожалению, минимальна, а если еще учесть не только трагедию пострадавших, но и медиков, то — сомнительна. Я отнюдь не хочу «закрыть рот» журналистам и лишить пострадавшего права обжаловать действия медработника. Я хочу, чтобы мы все взглянули на эту проблему с иной точки зрения.

Всем понятно, что любой прогресс всегда сопровождается издержками и даже жертвами. Пересели люди с лошадей на автомобили, и жертвы аварий только в Украине стали исчисляться тысячами в год. Захотели высоких урожаев — получайте экологические проблемы от химизации сельского хозяйства. Некогда готовить пищу — вот вам фастфуды и связанные с ними проблемы. Не хочется уже и вспоминать о «мирном атоме» и Чернобыле, пленке от моющих средств на поверхности мирового океана, озоновых дырах и др.

Всего-то менее полутора веков, как человечество синтезировало первые химиопрепараты, менее века, как появились антибиотики, а сегодня мы не только радуемся их лечебному эффекту, но и горюем от многочисленных побочных реакций этих средств. Так что, вернемся во времена Гиппократа и Авиценны, когда лечили исключительно травами, минералами, животными продуктами? Правда, уже тогда Авиценна писал: «Но помни, у лекарств обычных немало свойств первичных и третичных!».

Прежде чем углубляться в эти вопросы, следует заметить, что лекарства могут оказывать побочные действия — токсическое, мутагенное, тератогенное, эмбриотоксическос, канцерогенное, вызывать аллергические реакции, дисбактериозы и т.д. Поскольку в Украине, по данным Фармцентра, значительно преобладают аллергические побочные реакции (проще — лекарственная аллергия — ЛА), остановимся на этой части проблемы.

В свое время, проведя большое динамическое клинико-эпидемиологическое исследование, охватившее свыше 100 тыс. жителей Винницкой области, мы показали, что частота лекарственной аллергии составляет 2,24% среди взрослых и 1,38% — среди детей. У лиц, имеющих профессиональный контакт с лекарствами (фармацевтические, медицинские работники), ее частота достигает 30%), а среди тех, кто длительное время подвергается лечению (например, больные туберкулезом), этот показатель превышает 10—15%. Если учесть данные большинства исследователей о том, что у 10% имеющих лекарственную аллергию может возникнуть анафилактический шок, от которого умрут 10% из них, то можно рассчитать: потенциальную угрозу смерти имеют 1— 2 тыс. больных с ЛА в Украине. По данным Фармцентра, ежегодное количество подобных случаев раз в 20 меньше, но подобные случаи, будем честными, повсеместно стараются скрыть.

Однако, как свидетельствуют данные литературы, в развитых и иных странах ЛА распространена еще больше. Так, например, среди населения Франции, Англии, США она достигает 5—12%. Побочные реакции на лекарства в Англии составляют 6,5% всех случаев госпитализации в стационар, а 0,32% таких реакций привели к летальному исходу. Вообще же в этой стране смертельные случаи в результате ЛА к анестетикам, контрастным веществам, антибактериальным препаратам увеличились за период 1980—2000 гг. более чем в десять раз.

По данным российских ученых, в лечебных учреждениях у больных в 15—30% случаев развиваются побочные реакции на лекарства. Частота летальных исходов — 1:10.000 случаев аллергических реакций. Лекарства являются причиной смерти 0,01% хирургических и 0,1% терапевтических стационарных больных (т.е. сегодня лечить лекарствами опаснее, нежели проводить хирургическое вмешательство!). В США одна из четырех смертей связана с медикаментозными осложнениями.

Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) за период 1998—2005 гг. число сообщений о побочных реакциях на лекарства и врачебных ошибках увеличилось с 34 966 до 89 842, а количество фатальных случаев выросло с 5519 до 15 107.

Гораздо менее известна ситуация с побочным действием лекарств в Украине, хотя положительные сдвиги в плане открытости статистики есть. Так, если в 2000 году было всего 298 сообщений о побочном действии лекарственных средств, то в 2009-м — 7242 сообщения. Среди них аллергические реакции, т.е. ЛА, составляют 60,58%. Серьезных побочных реакций (ПР) зафиксировано 20,1%, из которых 1,2% закончились летально. 43 из 87 случаев смерти связаны с самолечением.

Исходя из официальных данных, с одной стороны, в Украине и побочных реакций, и случаев смерти от них вроде бы меньше, нежели в развитых странах мира. Однако существует ли уверенность в том, что эти данные отражают истинную картину с побочным действием лекарств? Поводом усомниться в объективности официальной статистики служат, в частности, данные Всемирной организации здравоохранения. По мнению экспертов ВОЗ, основными причинами роста побочного действия лекарств являются: сокращение сроков экспертной оценки и ускорение процесса регистрации новых лекарств; самолечение и широкое применение лекарств; постоянный рост числа генерических лекарств; распространение биологически активних добавок к пище; фальсификация лекарств; ошибки врачей и медперсонала.

Особо хотел бы остановиться на проблеме лекарств-генериков, то есть препаратов-аналогов, созданных по подобию оригинальных препаратов. Общеизвестно, что генерики, как правило, менее эффективны и чаще вызывают побочные реакции. Естественно, страны, не создающие собственных оригинальных препаратов, вынуждены воссоздавать или закупать генерические препараты. Если, к примеру, в США доля генерических лекарств в структуре всех медпрепаратов составляет 25%, Германии — 35%, Великобритании — 55%, Польше — 61%, России — 78%, то в нашей стране люди лечатся в основном лекарствами-генериками. Их доля в структуре медпрепаратов превышает 90%. При этом в Украине, к сожалению, только создается система установления эквивалентности генериков оригинальным препаратам, т.е. зачастую мы пользуемся даже не генериками, а копиями препаратов с неустановленной эффективностью. По данным профессора А.Викторова (2007), 88,2% сообщений о побочных реакциях лекарств в Украине обусловлены как раз лекарствами-генериками.

Среди иных сугубо украинских особенностей применения лекарств нужно выделить следующие:

— не всегда обоснованная интенсификация полихимиотерапии;

— подчас некорректная стратегия продвижения лекарств на рынок, в частности, недобросовестная реклама со стороны некоторых их производителей;

— отсутствие национального фармреестра лекарств;

— недостатки системы здравоохранения (игнорирование схем и протоколов лечения ряда заболеваний, недостаточная квалификация и протекционизм некоторых медработников и организаторов здравоохранения, недостатки медицинского и фармацевтического образования);

— самолечение и фетишизация возможностей лекарств со стороны врачей, пациентов и провизоров;

— недостаточная информированность врачей и населения о побочном действии лекарств и профилактических мерах;

— экологические проблемы;

— игнорирование проблемы и сокрытие случаев побочного действия лекарств.

Крайне необходимо понимание того, что лекарства — это всегда палка о двух концах: на одном — лечебный эффект, а на другом — побочные реакции. Поэтому вряд ли, только бичуя медиков в случае трагедии с применением лекарств, можно ожидать, что проблема решится. Необходимо, во-первых, признать, что проблема побочного действия лекарств, в частности лекарственной аллергии, будет существовать до тех пор, пока будут применяться лекарства; во-вторых, сделать все возможное, чтобы максимально снизить частоту этого действия, прежде всего лекарственной аллергии, а ее проявления сделать менее трагичными для здоровья больных. Естественно, последнее нужно делать «всем миром», понимая, что не только врачи, но и производители лекарств (включая их фальсификаторов), аптечные работники, самолечащиеся потребители препаратов — все мы «связаны одной цепью» лекарственных препаратов и каждое звено вносит свою «посильную» лепту в эту злободневную проблему.

Казалось бы, совершенно естественно, что «застрельщиком» в организации такой работы должен быть Минздрав. Однако, как это ни странно, в независимой Украине никогда не издавался нормативный документ по проблеме лекарственной аллергии. То есть отечественный Минздрав, по-видимому, не считает эту проблему актуальной. В свою бытность главным аллергологом Минздрава я обращался к трем министрам (именно столько их сменилось с 2006-го

по 2010 год) и председателю профильного комитета Верховной Рады с просьбой «повернуться лицом» к неотложным проблемам отечественной аллергологии (аллергическими заболеваниями в стране, по расчетам, страдает около 10 млн. человек, в том числе лекарственную аллергию имеет не менее полумиллиона и, не исключено, умирает не одна сотня соотечественников в год), однако реакции не последовало.

Три года назад актив Ассоциации аллергологов Украины, лучше других понимая, какая вакханалия творится с безудержным применением лекарств, начал работу над созданием нормативного документа по раннему выявлению и профилактике лекарственной аллергии. В прошлом году по рекомендации Минздрава к созданию этого документа подключили АМН, Фармкомитет Украины, руководство лабораторной службы. Идеологией приказа стала унификация подхода врачей всех специальностей к профилактике и раннему выявлению лекарственной аллергии, созданию определенных этапов этого процесса (сбор анамнеза, цивилизованная постановка безопасных кожних проб, лабораторная диагностика). Ответственность за этот процесс должны разделить руководители лечебных учреждений, лечащие врачи и отчасти сами больные. И вот когда документ приобрел необходимую четкость, Минздрав, по сути, «поставил на нем крест».

Таким образом, в Украине и в дальнейшем будет по-прежнему: десятки тысяч осложнений от применения лекарств со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да, почти половина случаев лекарственной аллергии, как считают ученые многих стран, непредсказуема. Однако остальные — а их сотни тысяч — вполне прогнозируемы. Только для этого нужно создать систему, которая вполне по силам и средствам (для этого в стране есть все необходимое!) любого лечебного учреждения, начиная от участковой больницы и заканчивая многопрофильной областной. Однако здесь интересы здравоохранения и Минздрава пока расходятся.

Борис ПУХЛИК,

профессор, президент Ассоциации аллергологов Украины

Зеркало недели