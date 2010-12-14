Завтра в Украине до 10° мороза

Завтра, 15 декабря, в Украине существенные осадки не ожидаются, днем до 10° мороза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, в южной, восточной части и в Днепропетровской области облачно с прояснениями; небольшой снег, в Крыму местами с дождем, ночью на востоке умеренный снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 0-5° мороза; в Крыму ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, лишь на Прикарпатье, а днем и в Винницкой области небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза. На дорогах страны гололедица.

В Киеве и Киевской области завтра без существенных осадков. Температура ночью по области 9-14° мороза, днем 5-10° мороза, в Киеве ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.