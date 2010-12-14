Пенсионная реформа приведет к социальному взрыву в стране?

Лидер фракции Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что проведение пенсионной реформы приведет к социальному взрыву в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады.

«Очередная авантюра ТИГИПКО завершится тем, что это приведет к социальному взрыву и снижению жизненного уровня наших граждан», - сказал лидер коммунистов.

П.СИМОНЕНКО отметил, что пенсионная реформа разработана не в интересах граждан, а в интересах получения транша от Международного валютного фонда.

Он подчеркнул, что фракция КПУ выступает против увеличения пенсионного возраста для женщин и мужчин. «Мы убеждены, что такие меры приведут к значительному росту безработицы среди молодежи», - сказал он.

П.СИМОНЕНКО также отметил, что недопустимой является отмена специальных пенсий для тех, кто работал в сложных условиях производства, а также выступает против сокращения пенсий для работающих пенсионеров.