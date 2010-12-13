Украина запретила ввоз животных из Кореи
15:18, 13 декабря 2010Страна
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Восприимчивость к ящеру
Украина ввела запрет на ввоз из Республики Корея восприимчивых к ящеру животных, продукции и сырья из них. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.
Запрет введен в связи с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро о регистрации заболеваний животных ящуром на территории Республики Корея.
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