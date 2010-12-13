Украина запретила ввоз животных из Кореи

Украина ввела запрет на ввоз из Республики Корея восприимчивых к ящеру животных, продукции и сырья из них. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Запрет введен в связи с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро о регистрации заболеваний животных ящуром на территории Республики Корея.