Фонд Ахметова получил премию за стратегическую благотворительность

Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины", за идею деинституализации интернатной системы, получил в Москве премию в номинации "Стратегическая благотворительность".

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Премия вручается коммерческим и некоммерческим организациям, СМИ и частным лицам за качественные благотворительные инициативы. Сама по себе премия является социальным проектом, призванным привлечь внимание к проблеме неэффективной и расточительной благотворительности, поддержать умные и эффективные идеи в области помощи детям-сиротам.

Вручение приурочено к празднованию года со дня основания студии 2ГА, созданной общественными деятелями России Александром ГЕЗАЛОВЫМ и Алексеем ГАЗАРЯНОМ.

По словам А.ГЕЗАЛОВА, студия 2ГАх работает в области помощи детям-сиротам и ежедневно сталкивается с примерами непрофессиональной работы, непонимания целей и задач. "Тема это непростая и мы думаем, что подобными начинаниями мы будет способствовать росту эффективности, самообразования, инновационности некоммерческого сектора," - отметил А.ГЕЗАЛОВ.

Студия реализует более десятка благотворительных проектов, проводит консультации представителей власти, НКО, корпоративных и частных благотворителей.

За год совместной деятельности 2ГА запустили более 10 благотворительных проектов, создали несколько уникальных сайтов, объездили более 15 регионов России с тренингами, лекциями и семинарами.

На церемонии вручения премий также были названы неэффективные тренды в области помощи детям-сиротам, которым социальные художники пожелали из тенденций побыстрее превратиться в дефицит и музейную редкость.

Среди лауреатов премии - большое количество СМИ. Также одним из обладателем премии "Гектары благотворительности" в номинации "Политическая воля" стал Президент РФ Дмитрий Медведев.

Как раньше сообщал УНИАН, Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" не поддерживает политику укрепления интернатной системы в Украине.

Руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Дарья КАСЬЯНОВА заявила, что интернатная система абсолютно не соответствует интересам ребенка, потому, что самая естественная форма пребывания ребенка-сироты - семья или приближенная к семье форма. Она считает, если ребенка изымают из плохой неблагополучной семьи, необходимо этого ребенка устраивать в хорошую семью, это может быть и приемная семья, и детский дом семейного типа, и опека, и усыновление.

"Фонд Ахметова в поддержку национального усыновления, в поддержку развития семейных форм воспитания совместно с партнерами запустил проект "Сиротству - нет!" на котором уже более 10 тысяч анкет детей сирот, лишенных родительской опеки, и сегодня уже 802 ребенка находятся в семье. Однозначно ситуация меняется и процесс усыновления запущен. Но не стоит забывать, еще сегодня более 20 тысяч детей находятся в интернатных учреждениях," - сказала Д.КАСЬЯНОВА, подчеркнув, что интернатная система удовлетворяет только базовые потребности ребенка.

По ее словам, многочисленные исследования ЮНИСЕФ и других крупных международных организаций свидетельствуют, что если ребенок пожил более 3 лет в интернатной системе, то в своем развитии уже никогда не сможет догнать своих сверстников и это доказанный факт. "В Украине каждый второй ребенок школьного возраста, который воспитывается в интернатах, проходит через все формы насилия - эмоционального, физического и сексуального. Жизнь ребенка в интернате основана на зависимости от интерната, он ничему не обучает, кроме того как жить в этом интернате. За пределами интерната эти подростки или уже взрослые люди сталкиваются с проблемами и остаются с ними один на один," - отметила Д.КАСЬЯНОВА.

СПРАВКА УНИАН. Реализация проекта "Развитие семейных форм воспитания" начата Фондом Рината Ахметова "Развитие Украины" 1 июня 2008 года.Семейные ценности являются приоритетными для Фонда Рината Ахметова и Фонд делает все возможное для того, чтобы ребенок жил и воспитывался в семье. Для этого Фонд содействует национальному усыновлению, оказывает поддержку приемным семьям и детским домам семейного типа, в том числе и материальную; взаимодействуем с детскими интернатными учреждениями с целью профилактики социального сиротства. Бюджет проекта - 15 млн. грн.