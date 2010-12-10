В Украине на карантин закрыто 609 школ и 95 детсадов

В Украине в связи с распространением гриппа и ОРВИ на карантин закрыто 609 школ и 95 детских дошкольных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на информацию Главного государственного санитарного врача Украины Сергея РЫЖЕНКО.

В частности, введены ограничительные мероприятия в 125 учебных заведениях в Полтавской области, 248 - в Львовской, 29 - в Днепропетровской, 54 – в Черновицкой, 57 - в Донецкой, 9 - в Сумской, 18 - в Винницкой, 56 – в Ривненской области.

В г. Черновцы, городах Дубно и Острог (Ривненская область), г. Дрогобыч Львовской области, г. Львов прекращены занятия во всех школах, добавил С.РЫЖЕНКО.

В целом, по его данным, на большинстве территорий Украины показатели заболеваемости населения на грипп и ГРВИ находятся ниже эпидемических порогов.

Превышение эпидемического порога наблюдается в шести областях (Волынская, Днепропетровская, Луганская, Полтавская, Сумская, Черновицкая) и на 172 административных территориях (районах, городах).

Незначительное превышение эпидемического порога отмечается на 142 административных территориях, например: в АР Крым - на 4%, в Донецкой области - на 9%, в Житомирской области на 14%, в Запорожской области на 7%, в Кировоградской области на 9%, в Луганской области на 9%, в Львовской области на 10%, в Полтавской области на 26%, в Черновицкой области на 9%, в Сумской области на 16%.

На отдельных административных территориях (районах) девяти областей наблюдается значительное превышение эпидпорога - более чем на 50 %. Например, в АР Крым - г. Армянск, в Винницкой области г. Ладыжин, в Запорожской области Гуляйпольский район 80%, в Полтавской области Карловский район – 64,90%, Решетиловский 59,54%, Кобеляцкий – 59,28%, в Луганской области Миловский район. На всех этих территориях введен противогриппозный режим.

5 декабря 2010 года зарегистрирован летальный случай среди больных гриппом и ОРЗ – умер ребенок 9 лет в г. Дрогобыч Львовской области. При проведении вирусологического исследования найдена ДНК вируса гриппа В.

Наряду с этим кампания по вакцинации против гриппа продолжается. В частности, в стране привито более 400 тысяч человек, проинформировали в Минздраве.