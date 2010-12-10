Кабмин дополнительно выделил 22,526 млн. грн. для сирот

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил дополнительное распределение объема субвенций из государственного местным бюджетам на выплату социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа.

Распоряжение от 8 декабря 2010 года №2210-р опубликовано на официальном правительственном сайте.

Предусматривается в этом году выделить 22,526 млн. грн. на данные выплаты.