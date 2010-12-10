Кабмин дополнительно выделил 22,526 млн. грн. для сирот
16:53, 10 декабря 2010Страна
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Субвенции на выплаты
Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил дополнительное распределение объема субвенций из государственного местным бюджетам на выплату социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление соцуслуг в детских домах семейного типа.
Распоряжение от 8 декабря 2010 года №2210-р опубликовано на официальном правительственном сайте.
Предусматривается в этом году выделить 22,526 млн. грн. на данные выплаты.
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