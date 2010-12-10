Украина подпишет грантовое соглашение с Глобальным фондом на 95 млн долларов

Украина подпишет грантовое соглашение с Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией на 95 млн. долл., которое рассчитано на 5 лет.

Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяны БАХТЕЕВОЙ, это очень важное событие для всей страны.

«Одна треть населения планеты инфицирована бактерией туберкулеза, каждую секунду на планете туберкулезом заражается один человек, каждые 20 секунд один больной умирает. Украина находится в состоянии эпидемии туберкулеза с 1995 года, каждый час в нашей стране заболевает 4 человека и каждый час один больной умирает от туберкулеза», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, наша страна с 1995 года не может победить эту эпидемию, и за эти годы «потеряно около 150 тыс. человек, каждый год 30 тыс. людей регистрируются со впервые выявленным заболеванием и 8 тысяч украинцев умирают от этого заболевания. «ВОЗ, анализируя ситуацию с туберкулезом в Украине, определила нам 7-е место в Европе по статистике распространенности туберкулеза и второе по химиорезистентной форме туберкулеза (наиболее опасной форме)», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она также подчеркнула, что финансирование государственной программы по преодолению эпидемии туберкулеза идет крайне недостаточно. «Если брать 90-е годы и до 2005 года финансировалось лишь 30-40% от необходимого. Основная часть средств шла лишь на приобретение медикаментов. Но были проблемы даже с приобретением вакцин БЦЖ», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она акцентировала на том, что в течение первого года будет израсходовано 26 млн. долл. «Активное участие фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» будет способствовать тому, чтобы каждая копейка была израсходована эффективно и рационально. Ни в коем случае, чтобы ни один цент не упал в карман ни одного чиновника. К сожалению, такие факты известны по результатам проверок КРУ и Счетной палаты», - подчеркнула народный депутат.

Говоря о задачах, которые стоят перед Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», его директор Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ подчеркнул, что одна из основных - это обеспечить максимальную эффективность расходования средств Глобального фонда.

Он также высказал мнение, что от государственного подхода и отношения к проблемам преодоления эпидемии туберкулеза зависит очень многое. «Нельзя без денег сделать хороший социальный проект, но часто бывает, что с деньгами хорошего проекта не получается. Что нужно сделать, чтобы эта программа не стала «классической грантовой»? Когда государству, вроде и дела до нее нет, ну вот дали кому-то деньги, пусть тратят... Нужно, чтобы была политическая воля, политическая поддержка, понимание государства важности проблемы, что нужно делать. Чтобы со стороны государства был четкий заказ на эту деятельность. Ведь деньги получила страна, а не фонд Ахметова», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ, подчеркнув, что, если заказа со стороны страны не будет или у страны нет плана использования этих средств – что будет закуплено, оснащено, сделано, «то у этого плана и успешности никакой не будет».

В свою очередь портфолио-менеджер Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией Андреас ТАМБЕРГ, анализируя ситуацию с туберкулезом в Украине, акцентировал, что туберкулез - социальная болезнь, и «по мере развития экономики социальные болезни отпадают – люди начинают нормально питаться, укрепляется имунная система».

«На фоне экономических проблем заболевания типа туберкулеза становятся очень тяжелыми как для страны, так и для индивидуума, для его семьи. Данное соглашение подписывается в интересах и Европы, и всего мира. Чтобы люди в Украине не выходили из строя из-за болезни, которую можно вылечить», - сказал А.ТАМБЕРГ.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда – народный депутат Украины, бизнесмен Р.АХМЕТОВ.