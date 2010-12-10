Просят ограничить поездки по Крыму из-за резкого ухудшения погоды

Госавтоинспекция просит водителей ограничить поездки по Крыму, особенно в горные и лесные районы, в связи с резким ухудшением дорожных условий, вызванных осадками в виде дождя, переходящего в снег, и снижением температуры воздуха.

«Если такая необходимость все-таки есть, то позаботьтесь об оборудовании автомобилей средствами противоскольжения», - говорится в пресс-релизе крымского управления ГАИ, который передан УНИАН.

Ведомство также просит пешеходов не переходить дорогу перед близко идущим транспортом, поскольку автомобиль на скользкой дороге мгновенно остановить нельзя.

Как сообщал УНИАН, крымское управление МЧС объявило на 10-11 декабря штормовое предупреждение на полуострове из-за ухудшения погоды, вызванного вторжением арктического холодного воздуха.