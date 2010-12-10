В Украине уменьшается численность беспризорных детей

В Украине сохраняются тенденции к уменьшению численности беспризорных и бездомных детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, отметив, что об этом свидетельствуют результаты проведения профилактических мероприятий (рейдов) «Дети улицы» и «Вокзал» за 9 месяцев этого года.

В частности, по данным Минсемьи, с целью предупреждения детской бездомности и беспризорности за 9 месяцев 2010 года службами по делам детей и подразделениями криминальной милиции по делам детей было проведено 23 тыс. 470 профилактических рейдов, во время которых выявлено 14 тыс. 720 детей (за 9 месяцев 2009 года проведено 24 тыс. 624 профилактических рейда, в результате которых были выявлены 17 тыс. 512 детей).

Относительный показатель количества детей вне семейного окружения, выявленных во время проведения профилактических рейдов, к общему количеству детского населения в Украине за 9 месяцев 2010 года составляет 0,18% против 0,20% за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о сохранении тенденции к уменьшению численности беспризорных и бездомных детей в государстве.

На 2% уменьшился показатель количества детей, выявленных повторно (за 9 месяцев 2010 года - 5,6%, за 9 месяцев 2009 года - 7,6%). Это, считают в Минсемьи, свидетельствует об улучшении организации службами по делам детей мероприятий, направленных на эффективную помощь (при необходимости - реабилитацию) детям, которые оказались вне семейного окружения.