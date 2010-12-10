Украина получит $ 95 миллионов на борьбу с туберкулезом

10 декабря 2010 года в 12:30 ИА УНИАН, состоится пресс-конференция, посвященная подписанию грантового соглашения в размере около 95 млн. долларов США между Украиной в лице фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и Глобальным Фондом по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Выделенные средства будут направлены на борьбу с эпидемией туберкулеза в Украине. Основной получатель – фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Субреципиенты – Центр по контролю за туберкулезом при Министерстве здравоохранения Украины, Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний, Международный благотворительный фонд «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», представительство международной организации РАТН, Общество Красного Креста в Украине.

В пресс-конференции примут участие:

- Татьяна Бахтеева, глава Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ;

- Андреас Тамберг, портфолио-менеджер Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией;

- Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»;

- Светлана Черенько, глава Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально-опасным болезням МЗУ.

В ходе пресс-конференции будут даны ответы на следующие вопросы:

- на что будут направлены средства международного сообщества;

- каким образом будет реализовываться проект;

- какие результаты ожидают Украину через 5 лет.

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-конференции.

Место – пресс-центр ИА УНИАН, ул. Крещатик, 4, 2-ой этаж.

Время – 12:30.

Аккредитация по тел.: +38 044 502 52 12; +38 050 474 34 42; ttregobchuk@fdu.org.ua.