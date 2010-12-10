В Украине увеличивается количество мигрантов

В Украине в январе-сентябре этого года миграционный прирост населения в Украине увеличился на 1,8 тыс. человек, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, и составил 11,6 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

По данным Департамента семейной и гендерной политики Минсемьи, миграционный прирост зафиксирован в 17 регионах страны, сокращение - в 10.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН отметил, что миграция в Украине постепенно приобретает черты все более существенной составляющей части демографической ситуации.

Почти половина прибывших в Украину зарегистрировали свое местожительство в 5 регионах - Одесской области, АР Крым, Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Среди прибывших в Украину за этот период иммигранты из стран СНГ составляли 77,8%, из других стран – 22,2%. Среди выбывших из Украины 51,9% выехали в страны СНГ и 48,1% - в другие страны.

По состоянию на 1 октября 2010 года в Украине проживали 45 млн. 822 тыс. человек. На протяжении января-сентября 2010 года численность населения уменьшилась на 140, 7 тыс. человек, что в расчете на 1000 жителей составляло 4,1 человека.

Уменьшение численности населения состоялось исключительно за счет естественного сокращения - 152 тыс. 300 человек.

Вместе с тем, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года, объем естественного сокращения увеличился на 10,2 тыс. человек, или с 4,1 до 4,4 человек в расчете на 1000 человек.