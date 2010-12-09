Украинская медицина - разменная монета политических партий

Избирательные баталии последних лет сделали украинскую медицину разменной монетой политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Профсоюза работников здравоохранения Виктория КОВАЛЬ, выступая сегодня на IV съезде профсоюза.

В.КОВАЛЬ, подчеркнула, что о здравоохранении и медиках в нашем государстве, как правило, “вспоминают в двух случаях - во время выборов и вспышки эпидемий”.

“Все (политические партии) предлагали обществу рецепты спасения здравоохранения, но ни разу власть не обеспечила отрасль надлежащими финансовыми ресурсами и не позаботилась о ее работниках. Во всем мире здоровье признано самой большой ценностью и самой удачной инвестицией, тогда как наше государство заставляет здравоохранение выживать за счет собственных ресурсов, руководствуясь жесткими правилами экономии", - отметила В.КОВАЛЬ.

По ее словам, проблемные вопросы сферы здравоохранения всякий раз поднимались на многократных встречах с первыми лицами государства, однако “налаженные связи и протокольные договоренности быстро нивелировались из-за отсутствия преемственности при смене правительств и министров”.