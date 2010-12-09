Бахтеева призвала мировые компании вкладывать деньги в медицину Украины

Существующая на сегодняшний день в Украине система здравоохранения не соответствует евроинтеграционным устремлениям Украины, она не отвечает интересам ни граждан (пациентов), ни медицинских работников.

Об этом заявила Председатель Комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева во время Саммита по развитию инфраструктуры здравоохранения России, Украины и СНГ – 2010, который состоялся 8-9 декабря 2010 г. в Москве.

На Саммите присутствовали ведущие мировые компании, занимающиеся инвестициями в здравоохранение, производители медицинского оборудования и эксперты в области здравоохранения.

Татьяна Бахтеева в своем выступлении рассказала о возможностях, которые открываются в Украине для иностранных инвесторов в рамках госдуарственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

По ее словам, если в странах Евросоюза на потребности здравоохранения выделяется в среднем — 9% от ВВП, то в Украине – это 2,9% в прошлом году и 3,6% в текущем. Изношенность основных фондов учреждений здравоохранения составляет более 50%. Поэтому для нас одной из основных задач остается поиск внебюджетных возможностей для обновления материально-технической базы. Одним из ключевых решений даной проблемы является государственно-частное партнерство.

В этом году Президент Украины Виктор Янукович подписал закон "Об основах взаимодействия государства с частными партнерами", который прямо определил здравоохранение в качестве одной из основных сфер ГЧП. Возможности организации такого сотрудничества будут реализованы в рамках подготовки системы здравоохранения Украины к работе по обслуживанию участников и болельщиков Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

«В перспективе это будет строительство, реконструкция, переоснащение, модернизация областных клинических больниц, крупных городских больниц с целью создания на их базах соответствующих современным мировым стандартам региональных центров высокоспециализированной помощи» - отметила Татьяна Бахтеева.

«На протяжении последних пяти лет в Украине активно реализуется ряд масштабных благотворительных проектов в сфере здравоохранения. В первую очередь, это проекты Благотворительного Фонда народного депутата Украины Рината Ахметова «Развитие Украины». Фонд реализует проекты в сфере борьбы с туберкулезом и онкологическими заболеваниями. В Донецкой области Фонд создает современный диагностический ПЭТ/КТ-центр, в котором будут внедрены лучшие мировые практики в диагностике и лечении онкозаболеваний. В Центре будет сконцентрирован лучший лечебный и диагностический потенциал страны. На реализацию этого проекта уже затрачено 15 млн. евро» - сообщила Бахтеева.

Фонд Ахметова «Развитие Украины» также реализует ряд программ в рамках проекта «Остановим туберкулез». Общий бюджет программы – 20 млн. долларов.

За период реализации программы существенно улучшены такие ключевые показатели, как заболеваемость туберкулезом (снизилась на 13,5%), смертность от туберкулеза (снизилась на 19,9%) в сравнении с 2006 годом.

Татьяна Бахтеева констатировала, что в Украине, также постепенно реализуется проект создания Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка - «Детская больница будущего». Больница будет выполнять функции многопрофильного лечебного учреждения для оказания высокоспециализированной медицинской помощи детям и функции учебного центра для врачей.

Эти примеры свидетельствуют о больших перспективах реализация Закона о государственно-частном партнерстве в сфере здравоохранения.

«С одной стороны, система здравоохранения Украины задыхается от многолетнего хронического дефицита государственного финансирования, а, с другой – крайне неэффективно использует имеющиеся силы и средства», - сказала Т.Бахтеева.

В связи с этим Татьяна Бахтеева заявила на необходимости глубокого реформирования системы здравоохранения Украины. «Мне особенно приятно отметить то, что Виктор Янукович сразу же после избрания на пост Президента Украины безотлагательно взялся за решение этой проблемы», - сказала Т.Бахтеева. Провозглашенная Президентом Украины Программа экономических реформ не только констатирует основные проблемы отечественной системы здравоохранения но и их причины. Она четко определяет меры, которые должны быть предприняты для того, чтобы повысить качество и доступность медицинских услуг, эффективность государственного финансирования здравоохранения, создать стимулы для формирования здорового способа жизни населения и здоровых условий труда граждан Украины.

Также Бахтеева акцентировала внимание на том, что для того, чтобы реформа действительно состоялась, нужны дополнительные инвестиции в здравоохранение, и, прежде всего, для приобретения нового медицинского оборудования, новых технологий.

«Поэтому, пользуясь случаем, я хочу не только информировать участников конференции об указанных выше новациях в законодательстве Украины, но и пригласить всех, кто может и хочет помочь здравоохранению Украины, в том числе и потенциальных зарубежных партнеров, сделать это!», - резюмировала Т.Бахтеева.

Также в рамках саммита Татьяна Бахтеева провела рабочие встречи с членами делегаций России, Германии, Канады США и Великобритании. В ходе которых обсудила главные и неотложные вопросы реформирования в отрасли здравоохранения и призвала не терять инвестиционный интерес к Украине. Зарубежные гости отметили, что Украина обладает огромным потенциалом в сфере развития системы здравоохранения. По их словам, то, что в 2010 году Украина продемонстрировала мировому сообществу стабильность и единство власти, а также четкую ориентацию на реформы, открывает широкие возможности для совместной работы.