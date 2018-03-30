С Нового года на «скорой» ликвидируют кардиологические бригады

Инфаркт в Украине молодеет. Сегодня в группе риска — мужчины 35—60 лет. У некоторых бляшки в коронарных артериях начинают появляться еще в студенческие годы. Женщинам в этом отношении повезло несколько больше — до наступления менопаузы гормоны защищают их от образования бляшек. Однако и прекрасный пол не застрахован от сердечных недугов.

Сегодня в нашей стране регистрируют около 50 тыс. инфарктов в год. По продолжительности жизни мы находимся на 68-м месте в мире, соседствуя с такими странами, как Кот-д’Ивуар и Зимбабве.

Однако курс, которым следуют сегодня отечественные реформаторы от здравоохранения, на мой взгляд, не улучшит эффективность оказания помощи больным сердечно-сосудистой патологией.

В рамках реформирования системы экстренной медицинской помощи взят курс на унификацию функций бригад «скорой помощи», т.е. сокращение количества специализированных бригад в пользу общепрофильных. А также на повышение квалификации фельдшеров. Предполагается, что в недалеком будущем на догоспитальном этапе экстренную медицинскую помощь будут оказывать не врачебные, а исключительно фельдшерские бригады, как это делается в Польше, Германии, США.

На Киевской городской станции скорой помощи уже расформированы гематологические, токсикологические, неврологические, травматологические, противошоковые и педиатрические бригады. А с Нового года ликвидируется и ядро «скорой помощи» — специализированные кардиологические бригады. Работающим на них врачам-кардиологам предложено изменить свою специальность и стать врачами «медицины неотложных состояний»…

Фактически получится следующее: пока бывшие врачи-кардиологи будут подбирать на улицах пьяных, к человеку с инфарктом или острым нарушением сердечного ритма приедет, в лучшем случае, бригада общего профиля, в худшем — фельдшеры. Главная их задача, по сути, — успеть довезти пациента до больницы, где ему уже окажут специализированную помощь. Однако, исходя из наших нынешних реалий, это может быть приговором больному.

Специализированные кардиологические бригады еще на догоспитальном этапе оказывают помощь больным с острой сердечно-сосудистой патологией, такой, как острые нарушения ритма сердца, острая сердечная недостаточность, отек легких, острый инфаркт миокарда.

Знаете ли вы, что инфаркт миокарда (или тромботическая окклюзия коронарной артерии) — это динамический процесс, и в первые несколько часов его развития можно попытаться растворить тромб в коронарной артерии (провести тромболизис) и замедлить процесс омертвения сердечной ткани, а иногда и остановить его? Кардиологическая бригада может сделать это еще на догоспитальном этапе, благодаря чему больной выживет и не останется инвалидом. Ведь до стационара еще необходимо доехать, а в часы пик до кардиологического центра Александровской больницы можно добираться час, а то и больше. (А ведь могут везти и в другие концы города — к примеру, в больницу №5 Святошинского

р-на или больницу №1 на Красном Хуторе). За это время участок омертвения ткани сердца будет увеличиваться. Следует помнить, что 25% больных острым инфарктом миокарда умирают на догоспитальном этапе, и чем дольше больного транспортируют, тем больше риск наступления клинической смерти…

За первыми лицами нашего государства постоянно следуют бригады «скорой помощи» Лечебно-оздоровительного объединения (ЛОО) №1 (бывшего IV управления), оснащенные всем необходимым, в том числе препаратом «Метализе» (тенектоплазой) стоимостью 14 тыс. грн. для однократного введения. Кстати, во всем мире больным острым инфарктом миокарда вводят «Метализе» — эта процедура рутинная и бесплатная. Специализированные кардиологические бригады, приезжающие к рядовым гражданам, имеют в своем распоряжении другой препарат, более старый и дешевый (около 700 грн.) — стрептокиназу. Он, впрочем, тоже достаточно эффективен — если вводится вовремя.

Помимо лечения острых инфарктов миокарда, специализированные бригады восстанавливают сердечный ритм больным с помощью электростимуляционной и электроимпульсной терапии, после чего больные уже не нуждаются в стационарном лечении.

Проводя дифференциальную диагностику, специализированная бригада исправляет ошибки амбулаторно-поликлинической сети, не госпитализируя больных, которые могут лечиться амбулаторно. Это экономит средства как самих больных, так и здравоохранения…

Разговоры о сокращении количества специализированных бригад в пользу общепрофильных начались не вчера. Еще в апреле 2003 г. директор Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Г.Рощин отмечал, что качество экстренной медицинской помощи улучшится, если сместить акцент с догоспитального этапа на госпитальный. Такой подход якобы оправдан и с точки зрения экономической целесообразности, поскольку возможности государства содержать большой штат квалифицированных специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи ограничены.

Надо сказать, что содержание подобных специалистов сегодня не обходится государству в заоблачные суммы. Зарплата врача бригады «скорой помощи» — от 1050 грн. для врача без категории до «гигантской» суммы 1330 грн. для врача высшей категории. (Для сравнения: ставка санитара без высшего образования, — 907 грн.).

Как бы то ни было, в последние годы специализированная служба «скорой помощи» целенаправленно расформировывалась. Особенно активно — после изданного бывшим министром здравоохранения В.Князевичем приказа МЗ от 29 августа 2008 г. №500 «О мерах по усовершенствованию оказания экстренной медицинской помощи населению в Украине», которым, в частности, предписывалось до 1 января 2011 г. провести аттестацию врачей специализированных бригад скорой помощи (кардиологов, невропатологов и др.) по специальности «медицина неотложных состояний». Фактически сделать их врачами общего профиля. Кстати, данный приказ не был утвержден в Минюсте Украины, так как реорганизацию сочли незначительной…

К проведению «Евро-2012» планируется практически полностью уничтожить врачебные бригады в Киеве и заменить их на фельдшерские или мифические парамедицинские. При этом фельдшерам уже предложили за собственные средства получить степень бакалавра по специальности «медицина неотложных состояний», чтобы они за ту же фельдшерскую зарплату заменили врачей. На итоговом совещании по вопросам экстренной медицинской помощи в марте этого года Г.Рощин спрогнозировал, что через пять лет на догоспитальном этапе экстренную медицинскую помощь будут оказывать исключительно фельдшерские бригады, а врачи медицины неотложных состояний будут работать в стационарах отделений неотложной медицинской помощи. Что касается парамедицинских бригад, то наши функционеры от медицины еще не придумали, кто будет в них работать за обычную для «скорой помощи» зарплату.

В США нет врачебной «скорой помощи» и фельдшерские бригады выезжают из медицинских центров, а парамедицинские являются подразделениями полицейской или пожарной службы. Однако в этой стране любой медицинский центр способен оказать любой объем любой медицинской помощи. У нас же многопрофильных центров на сегодняшний день нет. Каждая больница принимает больных с определенным видом патологии. Если у больного сочетанная патология, приходится везти его сначала в одну, а потом в другую больницу. В США любая полицейская или пожарная машина оснащена дефибриллятором, набором медпрепаратов для оказания неотложной помощи. Представьте себе, как сержант киевской патрульно-постовой службы будет интубировать, дефибриллировать больного, ставить ему капельницу…

***

Если специализированные бригады не нужны Киевской станции скорой медицинской помощи, это не значит, что они не нужны киевлянам. Поэтому предлагаю сделать специализированные кардиологические бригады функциональными подразделениями городских противоинфарктных центров, а реформирование здравоохранения начать с ликвидации ЛОО№1 (бывшего четвёртого управления), ЛОО№2 (бывшей больницы для персональных пенсионеров) и других ведомственных лечебных учреждений, чтобы наши власть имущие лечились в муниципальных лечебных учреждениях для рядовых граждан Украины.

Михаил ЗУНДЕР (врач-кардиолог Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф)

Зеркало недели