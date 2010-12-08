Кабмин рассмотрел проект закона о пенсионной реформе

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании рассмотрел проект закона относительно пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Сегодня (законопроект – УНИАН) рассмотрен, одобрены общие подходы, изложенные в проекте закона», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, отметив, что законопроект будет проработан и после этого передан на рассмотрение Верховной Рады.

По словам министра, законопроектом предусмотрено совершенствование пенсионной системы, уменьшение больших пенсий.

«Предусматривает, чтобы желающие могли работать дольше», - добавил А.ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он не сообщил, передаст ли Кабмин этот законопроект на рассмотрение парламента до 10 декабря, как об этом сообщалось ранее.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что законопроект о проведении первого этапа пенсионной реформы правительство планирует до 10 декабря подготовить и подать в Верховную Раду.