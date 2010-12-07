Работники Минздрава и их близкие лечились за границей вне очереди

Генеральная прокуратура Украины признала факты внеочередного лечения за границей сотрудников Министерства здравоохранения и их родственников.

Об этом президент благотворительного фонда «Помощь онкобольным детям» Валентина МАРКЕВИЧ заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, в 2009-2010 годах оплачено вне очереди лечение сотрудников Минздрава и их родственников, в то же время из-за отсутствия средств дети с тяжелыми заболеваниями (в частности онкологическими), которые были взяты на учет ранее, не смогли получить необходимую медицинскую помощь.

“В ходе проверки Генеральная прокуратура выявила существенные нарушения прав детей на квалифицированную медицинскую помощь. Вопреки закону, министерство и управления здравоохранения областных и местных госадминистраций не всегда способствуют выезду больных на лечение в заграничные клиники. Нерегулярное и неравномерное поступление средств из госбюджета приводит к образованию очереди на оплату этих услуг, которые в настоящее время необходимы 21-му больному, из которых семеро – дети”, – заявила В.МАРКЕВИЧ.

Она подчеркнула, что действующие нормативные документы Министерства здравоохранения на сегодняшний день не регулируют вопросы доступного и равноправного медицинского обслуживания всего населения страны, в частности, онкобольных детей.

«Не определены порядок ведения учета больных, нуждающихся в лечении, очередность оплаты, правила, как должно оплачиваться лечение, при наличии каких болезней», – сказала В.МАРКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 26 октября текущего года В.МАРКЕВИЧ заявила, что при содействии Министерства здравоохранения Украины в 2009-2010 годах вне очереди за бюджетные средства за границей пролечились 12 человек, тогда как онкобольные дети, которые ожидали лечения за границей (в частности, срочной пересадки костного мозга), за это время умерли.

По ее словам, в Украине очень тяжелая ситуация с онкобольными детьми.

“Мы - единственная страна в Европе, в которой не проводит трансплантации костного мозга. Наши дети лечатся в Италии, России, Беларуси. Если мы на лечение одного ребенка расходуем от 160 тыс. (в Беларуси это стоит 190-210 тыс. евро), то нужно один раз создать центр трансплантации костного мозга, чтобы мы могли лечить своих детей”, – отметила В.МАРКЕВИЧ.