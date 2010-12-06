Завтра в Украине мокрый снег и дождь

Завтра в западных, северных и Винницкой областях ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в Карпатах и Закарпатье местами сильные осадки.

На остальной территории Украины - без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории ночью 0-5° мороза, на побережье морей 1-5° тепла, днем 1-6° тепла, в большинстве южных областей 5-10°, в Крыму до 13° тепла. В Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем до 9°.

В Киевской области во вторник ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, слабый гололед.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.