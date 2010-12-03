Кому - Тамифлю? В больницах избыток

Тернопольщина предлагает предоставить другим регионам 3 тысяч 750 упаковок препарата «Тамифлю». Как сообщил начальник областного управления здравоохранения Михаил Буртняк, с соответствующим предложением распределить имеющиеся в области излишки этого препарата управление уже обратилось в Министерство здравоохранения Украины.

«В прошлом году во время эпидемии по государственным программам и гуманитарным проектам мы получили 18 тыс. 511 упаковок Тамифлю. Часть использовали во время эпидемии, но большая часть осталась, причем всех имеющихся запасов мы в этом году не используем. А срок годности этих препаратов завершается в следующем году», - объяснил причины такой инициативы М. Буртняк.

«Мы достаточно обеспечены лекарствами, в каждой больнице готовы к любому потоку больных. Есть и антибиотики,и инфузионные растворы, и противовирусные препараты », - заверил М. Буртняк.

Он также отметил, что теперь «Тамифлю» уже используется не как профилактическое средство, а выдается тем больным, у которых есть обострение и определенные клинические симптомы.