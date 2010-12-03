Эпидпорог по гриппу превышен в 9 областях

На большей части территории Украины показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся ниже эпидемических порогов. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ незначительно превышен на отдельных территориях 9 областей. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 2 декабря 2010 г., незначительное превышение эпидемического порога заболеваемости населения гриппом и ОРВИ отмечается на отдельных административных территориях в:

АР Крым – 3 административные территории - до 8-16%

Донецкой области – 3 административные территории - до 12-19%

Житомирской - 9 административных территорий - до 4-25%

Запорожской – 7 административных территорий - до 5-32%

Кировоградской – 5 административных территорий - до 12%

Луганской – 4 административные территории - до 14-37%

Львовской – 7 административных территорий- до 10-27%

Полтавской – 17 административных территорий - до 5-16%

Черновицкой – 6 административных территорий - до 27%.

По данным С.РЫЖЕНКО, в отдельных школах в связи с локальным повышением уровня заболеваемости введены ограничительные мероприятия. Так, прекращены занятия: в Полтавской области – 44 школ, в Львовской - 25, в Днепропетровской – 15, в Черновицкой – 12, в Донецкой - 12, в Тернопольской – 7, в Запорожской -7, в Сумской - 12, в Харьковской - 4, в Винницкой - 4. Всего в Украине введены ограничительные мероприятия в 163 школах и 7 детских дошкольных заведениях.

Ни одного летального случая среди больных гриппом и ОРЗ не зарегистрировано, отмечается в сообщении Минздрава.