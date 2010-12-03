Тернопольщина: замерзла 86-летняя женщина

12:28, 03 декабря 2010
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Переохлаждение

В Тернопольской области от переохлаждения погибла 86-летняя женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, трагедия произошла в селе Карашинцы Гусятинского района.

Медики констатировали, что смерть женщины наступила в результате переохлаждения.

Кроме того, вчера в полдень в Гусятинскую центральную районную больницу была госпитализирована 76-летняя жительница села Новоселка с диагнозом «обмораживания обеих стоп 2-3 ст.».

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