Будут увеличены расходы на соцпрограммы защиты инвалидов

В госбюджете на 2011 год будут увеличены расходы на программы социальной защиты инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ, открывая специализированную выставку, посвященную Международному дню инвалидов.

«Украина еще очень много должна сделать, чтобы удовлетворить потребности таких людей, но уже в государственном бюджете на 2011 год расходы на программы социальной защиты инвалидов, я уверен, будут увеличены», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он отметил, что правительством разработаны изменения к двум базовым законам по защите прав инвалидов - это законы «Об основах социальной защищенности инвалидов» и «О реабилитации инвалидов».

По словам вице-премьера, соответствующие законопроекты уже в начале 2011 года будут внесены на рассмотрение Верховной Рады Украины. Кроме того, В.ТИХОНОВ отметил, что в Украине продолжается работа по выполнению плана действий по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов.