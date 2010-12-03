В Украине непогода обесточила 177 населенных пунктов

Из-за сложных погодных условий (дождь, шквалистые порывы ветра) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач без электроснабжения остаются 177 населенных пунктов в двух областях Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, в частности в Херсонской области обесточены 126 н.п., в Николаевской области – 51 н.п.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.