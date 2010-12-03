По уровню смертности от рака Украина в лидерах

Онкозаболеваемость в Украине не самая высокая среди европейских государств. Однако, по уровню смертности Украина в лидерах. Об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Украины и глава Национального института рака (НИР) Игорь ЩЕПОТИН в интервью COMMENTS.UA.

По словам И.ЩЕПОТИНА, ежегодно в Украине онкологические заболевания диагностируются у около 165 тыс. человек, около 90 тыс. наших сограждан ежегодно умирают от рака. Всего, по последним данным, на онкологическом учете находится 930 тыс. человек. За последние годы их количество имеет тенденцию к увеличению. По прогнозам И.ЩЕПОТИНА, к 2020 году, несмотря на то, что население страны уменьшается, ежегодно будут заболевать раком уже около 200 тыс. украинцев.

Однако, отметил главный онколог, онкозаболеваемость в Украине не самая высокая среди европейских государств. «В этом плане нас значительно опережают развитые страны, такие как Франция, Германия. А среди стран СНГ мы по показателям идем немного лучше России. Однако, при всем этом, по уровню смертности Украина, к сожалению, находится в лидерах», - отметил И.ЩЕПОТИН.

По его словам, в новой госпрограмме, рассчитанной на 2011-2016 годы, заложено финансирование на 50% потребности. «В настоящее время за государственные средства обеспечиваются лекарствами лишь около 25% больных. А часть обеспечения лечебным и диагностическим оборудованием и того ниже - всего 10%», - рассказал главный онколог Минздрава.

И.ЩЕПОТИН подчеркнул, что до конца нынешнего года НИР получит 30 млн. грн. на продолжение строительства нового десятиэтажного хирургического корпуса, возведение которого было заморожено на протяжении последних 18 лет. Также по программе «Детская онкология» институт в нынешнем году получил около 50 млн. грн. на закупку оборудования. «Следовательно, до конца этого года в нашем распоряжении появятся новый линейный ускоритель, аппарат для брахитерапии и лучевой терапии», - заверил он.