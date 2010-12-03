Кабмин будет бороться с фальсифицированными лекарствами

В ближайшее время в Украине вступит в силу Соглашение о сотрудничестве в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств, подписанное правительствами государств-участниц СНГ 14 ноября 2008 года в Кишиневе.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА, текстом которого располагает УНИАН.

Проект постановления «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств» был одобрен сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития под председательством вице-премьер-министра Украины В.ТИХОНОВА.

Комментируя необходимость утверждения данного соглашения, В.ТИХОНОВ отметил, что правительство уделяет особое значение обеспечению населения качественными и безопасными лекарственными средствами в необходимом объеме и ассортименте. «Оборот фальсифицированных лекарств составляет серьезную угрозу здоровью населения, потому необходимо принимать безотлагательные меры по недопущению

экспорта и импорта таких лекарств», – подчеркнул он.

Вице-премьер-министр также сообщил, что данное соглашение предусматривает целый ряд направлений сотрудничества сторон, среди которых проведение согласованных мероприятий по борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств, обмен информацией о применяемых способах укрывательства и маскировки фальсификата, а также о способах их выявления, гармонизации нормативных правовых актов, регулирующих обращение лекарственных средств и др.