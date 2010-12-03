В Украине 40% медикаментов - подделка

Депутаты Киевского городского совета обратились в Верховную Раду Украины с просьбой ввести уголовную ответственность за изготовление и распространение некачественных лекарств.

Во время пленарного заседания VI сессии Киевсовета VI созыва за соответствующее обращение проголосовали 99 депутатов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 20% всех лекарств, продающихся сегодня в Украине, являются поддельными. Государственная инспекция по контролю за качеством лекарственных средств Министерства здравоохранения за 8 месяцев этого года обнаружила 285 серий некачественных лекарственных средств. «Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года», - напоминают депутаты в своем обращении, субъектом представления которого выступил депутат Алексей ДАВИДЕНКО.

«Значительное беспокойство вызывает тот факт, что фальсификаторы больше всего подделывают именно те лекарства, которые имеют наибольший спрос у потребителей», - говорится в документе.

Депутаты убеждены, что причиной такого широкого распространения некачественных лекарств является лояльность отечественного законодательства. «Ведь Кодексом Украины об административных правонарушениях за выпуск некачественных лекарств предусматривается только штраф от 1 до 18 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за торговлю ими – от 3 до 88 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан», - напоминают депутаты Киевсовета.

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отметил, что, по экспертным оценкам, в некоторых сегментах фармрынка Украины почти 40% медикаментов является поддельными.

«Цена таких лекарств – здоровье человека, более того - человеческая жизнь. Потому мы обязаны привлечь внимание к этому вопросу и сделать все, что в наших силах для того, чтобы положить конец этому явлению», - сказал секретарь Киевсовета.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся с распространением фальсифицированных лекарств в Украине и в городе Киеве, в частности мы, депутаты Киевсовета, обращаемся к депутатам Верховной Рады с просьбой ввести уголовную ответственность за изготовление некачественных медицинских препаратов и торговлю ими», - сказано в заявлении депутатского корпуса.