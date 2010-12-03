Сегодня отмечается Международный день инвалидов.

Генеральная ассамблея ООН объявила 3 декабря Международным днем инвалидов в 1992 году. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 800 миллионов инвалидов.

В декабре 2006 года ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, в 2008 году она вступила в силу. Конвенция нацеливает на восприятие инвалидности как, в первую очередь, вопроса прав человека, а не только медицинского обеспечения, благотворительности или зависимости от окружения.

Этот юридически обязательный для выполнения международный документ охватывает разные сферы, где могут возникать препятствия, такие как физический доступ к зданиям, дорогам и передвижению, а также доступ к информации с помощью коммуникационных средств. От стран-участниц ожидается принятие соответствующего национального законодательства в сфере гражданских прав в целях улучшения жизни инвалидов.

В феврале 2010 года Украина завершила международно-правовую процедуру о присоединении к Конвенции о правах инвалидов. Для нашего государства документ приобрел законную силу 6 марта 2010 года.

В Украине на сегодняшний день действуют законы «Об основах социальной защищенности инвалидов», «О реабилитации инвалидов Украины», соответствующие указы Президента и постановления Кабинета министров, Национальная программа профессиональной реабилитации и занятости лиц с ограниченными физическими возможностями. В 2007 году постановлением Кабмина утверждено «Положение об индивидуальной программе реабилитации инвалида».