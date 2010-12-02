Завтра в Украине ожидается 15-20° тепла

Завтра ночью в Украине ожидается снег и мокрый снег, в Закарпатье и на юге, а днем и на большей части территории страны преимущественно дождь; днем в Карпатах сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью в северной половине Украины местами гололед, на дорогах гололедица.

В Украине, кроме северо-восточной части, туман. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточной, а днем в южной и западной части местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, на севере Левобережья до 13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Закарпатье и в большинстве южных областей ночью от 4° мороза к 1° тепла, днем 7-12° тепла; в Крыму ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

В Киевской области - ночью снег и мокрый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Временами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза с повышением утром и днем до 2° мороза - 2° тепла.

В Киеве температура ночью 6-8° мороза с повышением утром и днем до 0-2° тепла.