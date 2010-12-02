В Украине принят закон об безопасности непищевой продукции

Верховная Рада Украины приняла Закон «Об общей безопасности непищевой продукции».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 227 народных депутатов из 424 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом установлены правовые и организационные принципы введения в оборот в Украине непищевой продукции и обеспечение ее безопасности.

В соответствии с документом, «безопасная непищевая продукция - это любая продукция, которая при обычных или обоснованно предполагаемых условиях использования (в том числе относительно срока службы и при необходимости введения в эксплуатацию требований по установлению и техническому обслуживанию) не представляет никакого риска или представляет лишь минимальные риски, обусловленные использованием такой продукции, которые считаются приемлемыми и не создают угрозы общественным интересам".

При этом должны учитываться: характеристика продукции, в том числе ее состав, упаковка, требования по установлению и техническому обслуживанию; ее влияние на другую продукцию, если она будет использоваться вместе с ней; предупреждения, которые содержатся на этикетке продукции, в инструкции по ее использованию и уничтожению, а также в другой информации о продукции; предостережения относительно потребления или использования продукции определенными категориями населения (детьми, беременными женщинами, людьми преклонного возраста и тому подобное).

Действие закона будет применяться к продукции, в отношении которой техническими регламентами не установлены специальные требования об обеспечении ее безопасности.

В то же время, действие не будет распространяться на: услуги и работы; пищевые продукты, пищевые добавки, ароматизаторы, диетические добавки и вспомогательные материалы для переработки пищевых продуктов; продукты животного происхождения; корма, кормовые добавки и премиксы; живые растения и животные; продукцию человеческого, растительного и животного происхождения, которая непосредственно используется в качестве репродуктивного материала, предназначенного для воспроизводства; спирт, алкогольные напитки и табачные изделия; лекарственные средства и ветеринарные препараты; наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры; ядерные материалы, специальные материалы, которые расщепляются, другую продукцию в сфере использования ядерной энергии; изделия военного назначения; объекты градостроения; бывшую в потреблении продукцию, которая была поставлена как предмет антиквариата или как продукция, которая подлежит ремонту или восстановлению перед ее использованием, при условии, что поставщик предоставляет информацию лицу, которому эта продукция поставляется, о необходимости ее ремонта или восстановления.

Законом предусмотрено, что производители, в частности, обязаны: указывать на продукции или ее упаковке наименование и местонахождение производителя, название, тип или номер модели, номер партии или серийный номер, названия составных частей и тому подобное в случаях и в порядке, определенных законодательством; проводить по собственной инициативе экспертизу (испытание) образцов продукции, которая введена в оборот под их торговой маркой; рассматривать обращения потребителей (пользователей) о безопасности продукции, введенной в оборот под их торговой маркой, принимать по результатам такого рассмотрения необходимые меры и вести учет таких обращений; предоставлять (в пределах своей деятельности) потребителям (пользователям) информацию, которая позволяет им оценивать риски, присущие продукции на протяжении обычного или обоснованно предполагаемого срока ее использования, если такие риски являются не сразу очевидными, без надлежащих предупреждений, и которая позволяет потребителям (пользователям) принимать меры предосторожности относительно таких рисков. Наличие таких предупреждений не освобождает производителя от обязанности соблюдения других требований, установленных данным законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

Документ содержит положение о государственном рыночном надзоре за соблюдением общего требования относительно безопасности непищевой продукции, который обеспечивается путем осуществления государственного рыночного надзора, а также государственного контроля продукции при ее ввозе на таможенную территорию Украины.

Предусмотрена и ответственность за нарушение требований данного закона. К производителю, в частности, применяются штрафные санкции в случае: введения им в оборот опасной непищевой продукции - в размере от 1 тысячи 500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное в течение трех лет совершение такого же нарушения, за которое на него уже был наложен штраф, - в размере от 2 тысяч 500 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.