Где в Украине наибольший риск заболеть онкологией. Перечень регионов

Наибольшими зонами риска онкологических заболеваний в Украине является Киев, а также центр и юго-восток страны. Об этом пишет COMMENTS.UA со ссылкой на информацию Национального реестра канцера (НКР). (НКР ведется Национальным институтом рака и является четко структурированным массивом данных обо всех зарегистрированных случаях онкозаболеваний).

Среди мужчин заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) на 100 тыс. мужского населения самая высокая в Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, Киеве и Севастополе (470-575 случаев). В то же время в Закарпатье, в Ивано-Франковской, Житомирской, Донецкой и Луганской областях регистрируется наименьшее количество случаев (356-389).

Заболеваемость ЗН на 100 тыс. женского населения (326-398 случаев) наиболее высокая в пяти регионах – Киеве, Севастополе, Одесской, Николаевской и Запорожской областях. Менее всего женщин болеют ЗН в Закарпатье, Буковине, Ивано-Франковской, Тернопольской и Винницкой областях (223-244).

Что касается половозрастной структуры заболеваемости ЗН, то, по информации Национального реестра канцера, по итогам 2008 года у детей обоих полов (до 17 лет) наибольший удельный вес имеют лейкемии и ЗН головного мозга - 49,1% у мальчиков и 43,1% у девочек.

В возрастной группе 18-29 лет наибольший удельный вес имеют болезнь Ходжкина и ЗН яичка (29,7%) у мужчин; болезнь Ходжкина и ЗН шейки матки (29,6%) у женщин. В возрасте 30-74 лет у мужчин наиболее распространены ЗН легких и желудка, а у женщин – ЗН молочной железы. В возрастной группе свыше 75 лет у женщин наиболее распространен рак кожи, у мужчин – рак легких и кожи.

По информации Национального реестра канцера, в нашей стране рак легких в статистике смертности от злокачественных новообразований по итогам 2008 года занимал первое место у мужчин (24,9%) и седьмое – у женщин (5,7%). То есть, у нас курение является причиной почти трети смертей, когда в мире – менее четверти. И количество курильщиков в Украине из года в год увеличивается на фоне антиникотиновых войн в Европе и США.

У мужчин в пятерку наиболее распространенных причин смерти также входят рак желудка (11,9%), предстательной железы (6,8%), прямой кишки (6,4%) и ободочной кишки (6,1%). У женщин основной причиной смертности от ЗН остается рак молочной железы (20,8%). Также в пятерку входят локализации: желудок (9,7%), ободочная кишка (8%), прямая кишка (7%) и яичник (6,5%). За последние пять лет удельный вес основных нозологических форм ЗН в структуре смертности практически не изменился. Побочно это свидетельствует об отсутствии эффективных профилактических мероприятий.

Сегодня ВОЗ утверждает, что смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%, по сравнению с уровнем 2007 года. Количество новых случаев заболевания раком увеличится за этот период с 11,3 до 15,5 млн., а смертность – до 17 млн. Ежегодно же в нашей стране от разных онкозаболеваний умирает около 90 тыс. человек, отмечает COMMENTS.UA.