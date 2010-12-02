Известный украинский хирург таки занимался "черной" трансплантацией

В деле "черных трансплантологов" из Института им. Шалимова арестованы шестеро членов преступной группы.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Василий Фаринник в интервью "Газете по-киевски".

"Арестованы не только три врача, всего членов группы шестеро. Все началось с того, что в Ужгороде мы нашли человека, который и рассказал нам о ситуации с незаконными операциями, завязанными на столичных именитых врачах", - сказал он.

"Имя информатора я вам сказать не могу, но благодаря ему удалось раскрутить всю преступную цепочку. В эту группу входили не только люди, которые непосредственно делали забор органа и пересадку, но и те, кто занимался агитацией доноров, перевозкой и сопровождением", - заявил Фаринник.

По его словам, "на сегодня есть 25 человек, которых склонили к удалению почки".

"Основную часть доноров оперировали в клиниках Баку, часть операций проводили в Институте им. Шалимова", - отметил замминистра.

"Мы выезжали в Баку – факт незаконных операций подтвердился. Наши медики ездили туда оперировать своих соотечественников в частном порядке, а это, с точки зрения нашего законодательства, – преступление", - добавил Фаринник.

"Несмотря на то, что в милицию доноры не заявляли, претензий к врачам не имеют и получили вознаграждение по $10 тысяч, всех их следователи признали потерпевшими по делу. Сейчас мы ищем других доноров", - отметил он.

Отвечая на вопрос, почему следователь отказывается отпустить на подписку хирурга Закордонца, Фаринник заявил: "Были ходатайства от самого Закордонца, от института, от общества пациентов, чтобы отпустили хирурга на подписку о невыезде".

"Но вопрос рассматривал Апелляционный суд и решил, что подследственный должен быть под стражей. После этого подавались еще ходатайства от защиты Закордонца, но следователь согласился с решением суда об аресте хирурга", - сказал он.

"У нас были данные, что он на свободе будет влиять на ход расследования и даже может скрыться. Я считаю, что отпускать его на подписку нецелесообразно", - заявил замминистра.