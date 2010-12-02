Одесская область - лидер по распространению ВИЧ/СПИДа в Украине

Количество жителей Одесской области, заболевших в первой половине текущего года ВИЧ/СПИД, увеличилось на 50% по сравнению с 2009 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были озвучены вчера на пресс-конференции в Одессе, посвящённой Международному дню борьбы со СПИДом и солидарности с людьми, живущими с ВИЧ.

«Наибольший всплеск заболеваемости связан традиционно с курортным сезоном», - уточнил главный врач Одесского городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Станислав СЕЛЕЦКИЙ. – Если зарегистрированных новых случаев заболевания ВИЧ по Украине за указанный период стало больше на 22,9%, то в Одесской области этот показатель оказался выше средненационального в три раза».

По его словам, «за первое полугодие также увеличилась смертность от заболеваний, связанных со СПИДом. Если в целом по стране этот показатель возрос на 29,6%, то в Одесской области - на 68,4%».

«В Одессе живут 70% ВИЧ-позитивных граждан Одесской области, - добавил главный врач областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Виталий НОВОСВИТНЫЙ. - Более 1500 человек уже умерли с официально объявленного начала эпидемии в нашем городе».

Особую обеспокоенность лиц, живущих с ВИЧ, вызывает «отсутствие лекарств для борьбы с сопутствующими инфекциями, отсутствие комплексного и регулярного подхода к социальной рекламе по ВИЧ, а также нетолерантное отношение со стороны служащих госструктур и медицинский заведений», - заявила член Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Татьяна АФАНАСИАДИ.

«С начала текущего года поступило 380 жалоб на больницы и другие учреждения, отказавшиеся обслуживать ВИЧ-позитивных граждан. Вот мы и вынуждены ставить своей целью реализацию права на жизнь, поддержку и самореализацию», - подчеркнула Т.АФАНАСИАДИ.

Кроме того, добавила она, «удивляет то, что на центральных телеканалах, даже музыкальных, всегда присутствует красная ленточка 1 декабря, а на местных каналах мы ее не увидим».

Т.АФАНАСИАДИ напомнила, что в День всемирной борьбы со СПИДом на Потемкинской лестнице Одессы активисты ряда общественных организаций города развернули 22-метровую красную ленту, символизирующую, что 22 года назад Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о проведении Дня борьбы со СПИДом. Не забыли в этот день и о контрацепции: желающие могли также получить презерватив на память.

Как известно, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ действует как общественная организация с 1999 года. В ней состоят ВИЧ-позитивные активисты из Одессы, Киева, Полтавы и других городов, работающие в ВИЧ-сервисных организациях. Сегодня ЛЖВ является самой крупной неправительственной организацией Украины, имеющей представительства в 47 районных и областных центрах.