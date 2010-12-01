Отпускать лекарства в аптеках пока что будут по-старому

Никаких изменений в сфере рецептурного отпуска лекарств пока не предусматривается.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения по поводу того, что в последнее время вокруг вопроса рецептурного отпуска лекарственных средств возник ажиотаж из-за распространения некоторыми СМИ информации об ужесточении контроля над отпуском рецептурных лекарств со стороны регуляторных органов.

В сообщении отмечается, что 10 ноября 2010 года проект приказа Минздрава «О внесении изменений в приказ МЗ Украины от 19.07.2005 г. № 360» был обнародован на сайте Министерства здравоохранения для публичного обсуждения.

На минувшей неделе состоялись мероприятия, посвященные перспективам принятия этого проекта, в частности, появились предположения, что возможной датой вступления в действие изменений к приказу станет 1 декабря текущего года, отметили в пресс-службе.

Между тем, директор Департамента регуляторной политики в сфере оборота лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения МЗ Украины Валерий СТЕЦИВ объяснил, что вступление в действие изменений к приказу МЗ Украины № 360 1 декабря текущего года невозможно, ведь вполне понятно, что проблемы, связанные с рецептурным отпуском лекарств, не могут быть решены в течение 1-2 месяцев путем быстрого принятия соответствующего документа.

В.СТЕЦИВ отметил, что министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК понимает, что введение изменений, предусмотренных проектом приказа № 360, требует тщательной подготовки в течение осенне-зимнего периода. С целью создания основы для введения этих изменений Минздрав Украины будет направлять письма областным управлениям здравоохранения для информирования и подготовки специалистов на местах, поскольку необходимо упорядочить процедуру получения бланков рецептов врачами, провести разъяснительную работу среди них относительно выписки рецептов.

«В который раз стремлюсь подчеркнуть - официальных ссылок у авторов проекта приказа МЗ Украины «О внесении изменений в приказ МЗ Украины от 19.07.2005 г. № 360» на ожидаемую конкретную дату вступления в действие документа (1 декабря 2010 года) нет», - заявляет директор Департамента.

По словам В.СТЕЦИВА, на сегодняшний день проект приказа находится на доработке. Ожидается, что эта работа будет завершена к концу первого квартала 2011 года.