Татьяна Бахтеева: Украина - вторая в Европе и пятая в мире по распространению ВИЧ-инфекции

Несмотря на то, что за последние 8 лет число новых случаев ВИЧ-инфекции в мире снизилось на 17%, ВИЧ остается беспрецедентной по своим размерам глобальной проблемой в области здравоохранения, которая представляет собой одну из самых серьезных угроз в истории человечества.

Народный депутат от Партии регионов, председатель комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева заявила, что Украине принадлежит печальное лидерство по темпам развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Европейском регионе. "Мы вторые в Европе и пятые в мире по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Этой инфекцией в нашей стране заражены 1,1 процента населения. По данным Министерства здравоохранения, на 1 июля 2010 года в Украине официально зарегистрировано 171 тыс. 661 случай ВИЧ-инфекции, в том числе 33 тыс. 937 случаев заболевания СПИДом, " - отмечает Т.Бахтеева.

Ежедневно диагноз ВИЧ-инфекции ставится почти 60 гражданам Украины. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году количество людей, живущих с ВИЧ, в Украине намного больше и составляет около 360 тысяч человек.

"Уже в первом полугодии 2010 года количество новых случаев заражения ВИЧ возросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Смертность от заболеваний, обусловленных ВИЧ, увеличилась на 29,6% (в 17 регионах страны). Такая ситуация требует от нас активных действий," - считает народный депутат.

Она напомнила, что в Украине борьба с эпидемией ВИЧ/СПИДа определена одним из основных приоритетов на самом высоком государственном уровне.

В Национальном докладе «Цели развития тысячелетия – реальные и достижимые», представленном Президентом Украины Виктором Януковичем в сентябре этого года на Саммите Генеральной Ассамблеи ООН (посвященном вопросам прогресса в достижении Целей развития тысячелетия, определенных в 2000 году главами 189 государств – членов ООН), однозначно определены задачи в этой сфере – уменьшить до 2015 года темпы распространения ВИЧ-инфекции на 13% по сравнению с 2005 годом.

«Понимая, какую огромную роль играет законодательство в обеспечении достижения этой цели, парламентский Комитет по вопросам здравоохранения и я, как его глава, не могли не включиться в работу по пересмотру действующего законодательства в этой сфере. 21 октября этого года Верховной Радой Украины принят в первом чтении, предложенный мной проект закона о внесении изменений к Закону Украины «О предупреждении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения». За него проголосовали 323 народных депутата Украины. Идеология нашего законопроекта в полной мере соответствует девизу, под которым в этом году проходит Всемирный день борьбы со СПИДом - «Всеобщий доступ и права человека,» - подчеркнула Т.Бахтеева.

Депутат-регионал считает, что в проект закона заложены положения, позволяющие обеспечить гарантированный доступ к профилактическим мероприятиям, к тестированию, к лечению, к бесплатной постконтактной профилактике заражения ВИЧ для всех лиц, имевших повышенный риск заражения.

"В перечень государственных гарантий включено проведение последовательной политики, направленной на формирование толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ, а также внесены положения о запрещении дискриминации людей по признаку, связанному с ВИЧ-статусом человека. Это позволит повысить уровень защищенности людей, живущих с ВИЧ, и, в тоже время, ответственности тех, кто допускает их дискриминацию," - сказала Т.Бахтеева.

Внедрение именно этих положений приведет к тому, что люди не будут бояться тестироваться на ВИЧ и обращаться за соответствующей медицинской помощью. В ближайшее время эта работа будет успешно завершена, и уже в следующем году страна получит Закон, который поможет Украине дать адекватный ответ на эпидемию ВИЧ/СПИДа и взять ее под контроль.