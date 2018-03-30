В Украине задержали вербовщиков доноров для "черных трансплантологов"

В Украине задержали вербовщиков доноров для "черных трансплантологов"

11:42, 01 декабря 2010
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С 2008 по 2010 год преступники через интернет подыскивали жертв для переправки за границу (Эквадор, Косово), где проводились незаконные операции...

Украинские милиционеры совместно с белорусскими коллегами арестовали трех членов преступной группы, которая вербовала людей – доноров почек для "черных трансплантологов"

Впервые в Беларуси возбуждено уголовное дело по статье 181 Уголовного кодекса (торговля людьми с целью изъятия органов и тканей для трансплантации).

Украинские сотрудники МВД совместно с белорусскими коллегами пресекли деятельность международной преступной группы, занимавшейся подбором и вербовкой доноров внутренних органов. Установлено, что с 2008 по 2010 год преступники через интернет подыскивали жертв для переправки за границу (Эквадор, Косово), где проводились незаконные операции по изъятию почек и их пересадке состоятельным реципиентам.

Против граждан Израиля и Украины возбудили уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено белорусскими и украинскими следователями в отношении одного из лидеров преступного формирования — гражданина Израиля, уроженца Беларуси, эмигрировавшего в 1991 году, а также двух соучастников. Оба — граждане Украины, в свое время также были донорами и впоследствии вошли в состав преступной группы.

Фигуранты задержаны на территории Украины. Собранные белорусскими правоохранителями материалы будут переданы украинской стороне и объединены в одно производство.

Уже установлены личности троих белорусов, ставших жертвами преступления, а также ряд лиц, которые были ими завербованы, однако в силу различных причин не смогли выехать из страны для проведения операций. В списке жертв значатся десятки граждан Украины.

Как искали доноров

Доноры выезжали за рубеж добровольно, однако в отношении них применялись различные методы психологического и физического воздействия, в том числе долговая зависимость. За изъятую почку каждому "добровольцу" полагалась плата в размере 10 тысяч долларов. Однако некоторые после хирургического вмешательства получали лишь часть оговоренной суммы, оставшуюся необходимо было "отработать", т.е. завербовать новых жертв.

Как правило, в сети "черных трансплантологов" попадались молодые люди, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении и решившие таким образом поправить свой бюджет.

Есть все основания полагать, что в сети злоумышленников попали также жители России и Молдовы.

Напомним, в начале ноября в Косово была раскрыта деятельность "черных трансплантологов". По данным следствия, преступники выманивали жертв граждан России, Молдовы, Казахстана и Турции на территорию Косово. Доведенные до нищеты люди соглашались пожертвовать различные органы за 20 тысяч долларов. Только после операции донорам не платили вообще ничего.

delo.ua

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