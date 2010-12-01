Сегодня в Украине -23° мороза, а в Киеве отключают тепло

Сегодня в южной части Украины ожидается небольшой, в Крыму умеренный дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь днем в Карпатском регионе снег и мокрый снег; температура ночью 10-15° мороза, в западных и северных областях местами 18-23°, днем 8-13° мороза, в центральных областях 3-8° мороза. На Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных областях и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами 18-23°, днем 8-13° мороза. В Киеве температура ночью 13-15° мороза, днем 10-12° мороза.

В тоже время Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» за долги ограничил газоснабжение ТЭЦ компании «Киевэнерго». Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго», УГГ «Киевтрансгаз» снизил давление газа для ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 АК «Киевэнерго». По состоянию на 30 ноября давление газа по ТЭЦ-6 упало на 46% (с 3,7 до 2 кгс/см2), по ТЭЦ-5 – на 22,5% (с 4 до 3,1 кгс/см2).

При потере электрической нагрузки на теплоэлектроцентралях вынужденно снизились и показатели произведенной тепловой энергии. Таким образом, температура теплоносителя на ТЭЦ-5 уже снизилась до 480С, по ТЭЦ-6 – до 580С против нормативных 740С, которые должны быть в соответствии с температурным графиком при нынешней температуре воздуха.

По прогнозам синоптиков, в Киеве в ближайшие дни ожидается значительное похолодание, но, несмотря на это, газовики все же снижают давление газа. Согласно нормативам, при среднесуточной температуре -50С температура теплоносителя должна составлять 880С. Ожидается, что при нынешних темпах снижения давления газа на станциях, температура теплоносителя будет составлять не более 550С. Таким образом, киевляне вновь ощутят значительные неудобства и заметное снижение температуры в жилищах.