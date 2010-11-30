Прикарпатье: от непогоды обесточены 18 населенных пунктов

В Ивано-Франковской области шквальные ветры со снегом и дождем привели к перебоям с электроснабжением в пяти районах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Прикарпатьеоблэнерго», по состоянию на 14.00 в области полностью без электроснабжения остаются 18 населенных пунктов, частично – 8. В частности, в Верховинском районе, который больше всего пострадал от стихии, полностью без света находятся села Перекрестное, Буркут, Яворник, Дземброня, Зеленое, Топильче, Быстрець, Гринява, Грамотное, Белая Река, Голошино, Пробойновка, Бережниця, частично – села Красноилье, Яблониця, Криворовня и Верховина.

В Косовском районе отсутствует электроснабжение в селах Снидавка, Тюдов, Малый и Великий Рожин, Розтоки, Белоберезка. Частично обесточены Яворов и Брусторы.

На местах работают аварийные бригады ОАО «Прикарпатьеоблэнерго».