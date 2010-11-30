Национальной научной медбиблиотеке Украины - 80 лет

Сегодня заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия Национальной научной медицинской библиотеки Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, во время открытия торжеств он поздравил присутствующих и подчеркнул, что Национальная научная медицинская библиотека Украины – это своеобразный организационно-методический центр сети медицинских библиотек, единственное специализированное учреждение, которое занимается библиотечно-информационным обслуживание медицинских кадров, а также готовит и выдает информационные, научные и рекомендательные указатели медицинского и биологического профиля.

Он отметил, что как научно-информационный отраслевой центр библиотека обслуживает ученых, практикующих врачей, студентов, специалистов других отраслей науки и промышленности, работающих на развитие здравоохранения граждан Украины.

Вице-спикер выразил убеждение, что сегодня библиотеки все активнее выполняют функции просветительской и социальной работы.

Н.ТОМЕНКО предложил Национальной научной медицинской библиотеке готовить тематические выставки и обсуждения к поощрению здорового, спортивного образа жизни, использования опыта других стран относительно повышения продолжительности жизни, информирования о законодательных актах, направленных на расширение территории здоровой жизни.

Чтобы стимулировать активную работу в этом направлении, Н.ТОМЕНКО подарил сборник статей на антиалкогольную тематику, изданный в Черновцах в 1910 году. «Нам нужно использовать не только зарубежный, но и собственный опыт борьбы против вредных привычек», - отметил он.