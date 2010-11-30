Кабмин утвердил план противодействия наркомании на 2011 - 2015 годы

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по выполнению Концепции реализации государственной политики в сфере противодействия распространению наркомании, борьбы с незаконным обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на 2011 - 2015 годы.

Соответствующее распоряжение № 2140-р от 22 ноября размещено на Правительственном портале.

В частности, Кабмин поручил министерствам, другим центральным и местным органам исполнительной власти, ответственным за выполнение плана мероприятий, подавать ежегодно до 15 января Государственному комитету по вопросам контроля за наркотиками информацию о состоянии его выполнения для ее обобщения и представления до 30 января Кабинету министров Украины.

При этом расходы, связанные с выполнением плана мероприятий, необходимо осуществлять в пределах расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год, а также за счет других источников, незапрещенных законодательством.

Также правительство поручило соответствующим органам провести мониторинг ситуации в сфере борьбы с незаконным обращением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и эффективности осуществления мер реагирования на такую ситуацию.

Кроме того, Кабмин поручил провести комплексные оперативно-профилактические операции “Мак” с целью выявления и уничтожения незаконных посевов мака и конопли, недопущения их незаконной утечки и перекрытия каналов сбыта наркосырья из легальных посевов, а также провести проверки развлекательных заведений и мест проведения досуга (кафе, дискотеки, ночные клубы и т. п.) с целью прекращения фактов торговли или употребления наркотических средств или психотропных веществ, а также профилактические рейды “Улица”, “Вокзал”, “Каникулы” с целью предотвращения возникновения негативных явлений в молодежной среде.