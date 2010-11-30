Украина планирует сотрудничать с Австрией в здравоохранении

Украина планирует сотрудничать с Австрией в области здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня в Киеве на пресс-конференции в рамках Международной конференции "Новые пути развития здравоохранения".

По словам посла Австрийской Республики в Украине Вольфа Дитриха Хайма, между нашими странами существует широкое сотрудничество в области права, экономики. "Сейчас начинается проект в области медицины. Запланированы мероприятия, которые будут касаться и сельской местности, и крупных городов ", - отметил посол, выразив надежду, что австрийское правительство также поддержит этот проект.

На пресс-конференции было заявлено, что реформированию украинского здравоохранения будет способствовать австрийская группа VAMED.

В частности, генеральный директор VAMED Engineering Андреа Раффасэдер, отметила, что фирма пришла в Украину для того, чтобы развивать здравоохранение Украины.

По ее мнению, прежде всего, Украине следует обратить внимание на создание инфраструктуры как в мегаполисах, так и районных центрах, а также улучшить сервис в медицине. "В Украине есть уникальный шанс - у вас быстрорастущая экономика и таким образом есть быстрорастущая потребность в инфраструктуре здравоохранения. Уникальность в том, что можно решить эти две проблемы синхронно, делать сразу правильно. Надеюсь, что у вас будет ведущая система здравоохранения, поскольку вы можете пользоваться европейским опытом и сразу же применять его,"- сказала А. Раффасэдер.