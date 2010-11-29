Мирный атом снова угрожает украинцам

12 из 15 ядерных блоков, которые сегодня работают в Украине, должны закрыть до 2020 года. У них истекает срок эксплуатации.

Закрытие АЭС - удовольствие очень дорогое, поэтому в Украине собираются продлевать срок их работы. Первыми реакторами, которым чиновники разрешат работать в сверхпроектное время эксплуатации, станут два ядерных блока Ровенской АЭС. Такое решение готовятся принять уже в начале декабря. Главные аргументы членов правительства - продление эксплуатации даст возможность Украине собрать деньги на вывод АЭС из эксплуатации, а пока же эти блоки будут давать энергию. Между тем, эксперты по энергетике и экологи считают, что методы, которыми украинские атомщики продлевают работу реакторов, несовершенные, устаревшие и не дают гарантий безопасной работы атомных электростанций.

ICTV