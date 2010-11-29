В Мексике открылась конференция по изменению климата

В Мексике открылась международная конференция по изменению климата.

Главная задача двухнедельного форума - разблокировать переговоры о борьбе с глобальным потеплением, сообщает радио «Свобода».

В конференции, которая проходит в курортном городе Канкун, участвуют более 200 стран.

На конференции не планируется согласование никакого нового договора по климату. Ожидается только достижение договоренностей по таким вопросам как сохранение лесов, обмен технологиями и создание фонда для оказания экологической помощи развивающимся странам.

В декабре прошлого года на проходившем в Копенгагене экологическом саммите ООН зашли в тупик переговоры о новом соглашении по борьбе с глобальным потеплением. Проект документа отвергли несколько развивающихся стран.