Почему на Кировоградщине умирают беременные и новорожденные

Статистика материнской смертности в Кировоградской области превышает общегосударственный показатель вдвое, в то же время в области длительное время наблюдается отрицательный прирост населения.

С начала года на Кировоградщине умерли 6 беременных женщин, из которых 4 - от тяжелой формы пневмонии во время эпидемии гриппа, еще 2 смертельных случая стали предметом расследования для органов прокуратуры. Врачам, под наблюдением которых находились женщины, инкриминируют ненадлежащее исполнение своих обязанностей. По предварительным результатам следствия, причиной смерти двух беременных стал именно человеческий фактор. Острую нехватку специалистов гинекологического профиля признают и в областном управлении здравоохранения. Области не хватает 80 акушеров-гинекологов, а низкая обеспеченность кадрами осложняется высоким процентом работающих пенсионеров (около 25%).

Слабым звеном для медицинской отрасли области остается высокий показатель ранней неонатальной смертности детей весом от 1,5 кг до 2,5, который составляет 3,86 промилле (средний показатель в Украине - 2,23 промилле), а также мертворожденных - 9,38 промилле (в Украине - 6,4 промилле). По этой причине в Кировоградской области планируют открыть современный перинатальный центр. Его создают в рамках национального проекта «Новое качество охраны материнства и детства». Он станет ответом на насущную потребность реорганизации системы оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.

Базой для размещения перинатального учреждения избрана Кировоградская областная больница. Государство и Министерство здравоохранения для оснащения центра современным оборудованием выделяют 11 млн. грн. Реконструкция помещений будет финансироваться из местного бюджета, и по предварительным оценкам будет стоить около 8 млн. грн. Финансовую помощь обещают неправительственные организации и представители частного бизнеса.

По словам заместителя начальника управления по охране детства и материнства Кировоградской ОГА Антонины КОДРУЛ, в больнице уже создана областная женская консультация со всеми структурными кабинетами, работает мощная компьютерная диагностика.

«Впереди организация работы акушерского отделения, отделение экстрагенитальной патологии, отделение для вынашивания, отделение интенсивной терапии для беременных и новорожденных. В одном месте будут все цепи оказания медицинской помощи», - рассказывает А. КОДРУЛ.

Планируется, что в перинатальном центре по европейским стандартам будет централизованная подача кислорода и вентиляция, вакуумная система, медицинские газы.

Как отмечает А. КОДРУЛ, одна из главных задач управления - подготовка профессионального персонала, для этого будущие работники пройдут обучение и тренинги. Перинатальный центр рассчитан на прием до 3 тыс. родов в год, учитывая низкую рождаемость в области, этого вполне достаточно.

Всех беременных с патологией или угрозой преждевременных родов заблаговременно будут госпитализировать в центр, где они будут находиться под наблюдением врачей. Кроме того, шанс на жизнь получат дети, которые появились на свет с весом от 500 граммов. Ранее из-за отсутствия современной аппаратуры такие новорожденные были обречены.

Открыть пилотный проект перинатального центра в Кировоградской области запланировано к 1 июня 2011. Уже во второй половине следующего года подобные центры должны появиться в Крыму, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Тернопольской, Харьковской областях. В течение 2012-2013 гг - в остальных областях Украины. По данным Минздрава общая смета проекта на все регионы составит 320 млн. грн. Правительство обещает инвестировать в создание перинатальных центров все возможные материальные и человеческие ресурсы.

Анна Осадченко, УНИАН