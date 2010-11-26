Почему в Украине запретили продукцию «Санта Бремор»

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины временно с 18 ноября 2010 г. запретил белорусской компании «Санта Бремор», крупному производителю рыбной продукции, ввоз филе форели слабосоленой в Украину.

Об этом говорится в распоряжении Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно распоряжению, грузы, которые вышли до введения в действие распоряжения, будут оформлены на общих основаниях.

Сообщается, что по результатам проведенных Государственным научно-исследовательским институтом лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы лабораторных исследований, в пищевых продуктах животного происхождения – филе форели с/с производства СП «Санта Бремор» (Беларусь) было выявлено превышение допустимых уровней по микробиологическим показателям.

Справка УНИАН. «Санта Бремор» - современный производственный комплекс по переработке и производству рыбы.

Под маркой «Санта Бремор» выпускается более 400 видов продукции. «Санта Бремор» осуществляет поставки в более 15 стран мира, в том числе, в США, Израиль, Ливан, Германию, Чехию, Болгарию.