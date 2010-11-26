В Сумах при взрыве газового баллона погиб человек
12:49, 26 ноября 2010Страна
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Еще двое пострадали
В Сумах на открытой территории произошел взрыв газового баллона без последующего возгорания, в результате взрыва один человек погиб и двое пострадали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, разрушения зданий и сооружений нет.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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