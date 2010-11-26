В Сумах при взрыве газового баллона погиб человек

В Сумах на открытой территории произошел взрыв газового баллона без последующего возгорания, в результате взрыва один человек погиб и двое пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, разрушения зданий и сооружений нет.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.