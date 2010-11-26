Минздрав ограничит размеры наценок на лекарственные средства

В Министерстве здравоохранения Украины готовится проект приказа об ограничении размеров наценок на лекарственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель директора Департамента регуляторной политики Министерства здравоохранения Владимир КАРАСИК сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на сегодняшний день проект этого приказа находится в стадии разработки.

В.КАРАСИК сообщил, что лекарственные средства планируется разделить на три группы, и в зависимости от их цены будут устанавливаться ограничения.

Других подробностей он не сообщил.